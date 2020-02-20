Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:53

поражаюсь маразму банка! Моя жена получила ссылку на открытие карты с кешбеком 5% на инет покупки, ей перезвонили и назначили встречу! Она является клиентом банка 5 лет, причем 5 лет назад она положила на карту 3к долл и 10к грв и больше ничего не делала и в банк не приезжала) Явившись в банк ей сказали, что клиентам с действующими счетами такая карта не положена, и нужно закрыть счета, это будет 45 дней, и возможно потом ей дадут эту карту! Ау, где логика! Теперь мы забираем из банка деньги, кот там недвижимо лежали 5 лет (а процент вы знаете какой в укрсибе=0%), будем ждать 45 дней и пробовать получить карту с кешбеком, потому что карты без кешбека априори не интересуют