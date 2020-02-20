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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06

  kreuz написав:3ds у чаті скажуть? А в КЦ?

Мені в КЦ сказали, але довго чекати треба на оператора
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  nnallex написав:будем ждать 45 дней и пробовать получить карту с кешбеком, потому что
Вы думаете ,что эти карты с кб будут раздавать вечно, коль их изначально до НГ планировали давать то наверно в октябре уже задуматься пора было?
Дядя Дима
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Повідомлень: 594
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  #<1 ... 772773774775
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