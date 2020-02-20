Мені в КЦ сказали, але довго чекати треба на оператора
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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