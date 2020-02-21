RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06

  kreuz написав:3ds у чаті скажуть? А в КЦ?

Мені в КЦ сказали, але довго чекати треба на оператора
KVV
 
Повідомлень: 318
З нами з: 29.11.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  nnallex написав:будем ждать 45 дней и пробовать получить карту с кешбеком, потому что
Вы думаете ,что эти карты с кб будут раздавать вечно, коль их изначально до НГ планировали давать то наверно в октябре уже задуматься пора было?
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 596
З нами з: 29.11.16
Подякував: 264 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:Що робити?
Делать сею операцию с другого браузера. Пару месяцев назад и у меня такое на опере было ,теперь со старой жареной лисы хожу всегда.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 596
З нами з: 29.11.16
Подякував: 264 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:37

  kreuz написав:
  ol_zy написав:
  kreuz написав:А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?

10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?

10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.

А мені платіж навіть на 3к не вдається зробити, хоч обидва ліміти 5к, але УкрСиббанк каже, що обов'язковий 3ds за цим платежем, а поля вводу для нього не з'являється взагалі, тоді платіж бракує.

Що робити? Чи може поле для вводу 3ds з'явитися, якщо увімкнути СМС?

Да, тогда надо СМС включать. Я вначале тоже не смог оплатить - включили СМС и прошло. А потом нашел вот тот лимит поднял и начало без 3д работать, может в вашем случае без 3д нельзя.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5782
З нами з: 20.01.15
Подякував: 367 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:42

  kreuz написав:3ds у чаті скажуть? А в КЦ?

Я включил СМС получил 3д и отключил СМС. В отделении говорили что будет 10грн за СМС причем за первый месяц по любому, но ничего не сняло. И, при активации, СМС в приложении написано активация 0, ежемесячно - 0. Может по ней СМС бесплатно?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5782
З нами з: 20.01.15
Подякував: 367 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 772773774775
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, patrikk і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15545)
22.02.2020 20:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.