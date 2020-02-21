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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06
kreuz написав:
3ds у чаті скажуть? А в КЦ?
Мені в КЦ сказали, але довго чекати треба на оператора
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:00
nnallex написав:
будем ждать 45 дней и пробовать получить карту с кешбеком, потому что
Вы думаете ,что эти карты с кб будут раздавать вечно, коль их изначально до НГ планировали давать то наверно в октябре уже задуматься пора было?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:06
kreuz написав:
Що робити?
Делать сею операцию с другого браузера. Пару месяцев назад и у меня такое на опере было ,теперь со старой жареной лисы хожу всегда.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:37
kreuz написав: ol_zy написав: kreuz написав:
А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?
10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?
10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.
А мені платіж навіть на 3к не вдається зробити, хоч обидва ліміти 5к, але УкрСиббанк каже, що обов'язковий 3ds за цим платежем, а поля вводу для нього не з'являється взагалі, тоді платіж бракує.
Що робити? Чи може поле для вводу 3ds з'явитися, якщо увімкнути СМС?
Да, тогда надо СМС включать. Я вначале тоже не смог оплатить - включили СМС и прошло. А потом нашел вот тот лимит поднял и начало без 3д работать, может в вашем случае без 3д нельзя.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:42
kreuz написав:
3ds у чаті скажуть? А в КЦ?
Я включил СМС получил 3д и отключил СМС. В отделении говорили что будет 10грн за СМС причем за первый месяц по любому, но ничего не сняло. И, при активации, СМС в приложении написано активация 0, ежемесячно - 0. Может по ней СМС бесплатно?
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