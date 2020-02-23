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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06

  kreuz написав:3ds у чаті скажуть? А в КЦ?

Мені в КЦ сказали, але довго чекати треба на оператора
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  nnallex написав:будем ждать 45 дней и пробовать получить карту с кешбеком, потому что
Вы думаете ,что эти карты с кб будут раздавать вечно, коль их изначально до НГ планировали давать то наверно в октябре уже задуматься пора было?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:Що робити?
Делать сею операцию с другого браузера. Пару месяцев назад и у меня такое на опере было ,теперь со старой жареной лисы хожу всегда.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:37

  kreuz написав:
  ol_zy написав:
  kreuz написав:А який максимальний платіж через інет з НК комусь вдавався?

10к чи 15к ціляком виходило заплатити? Установити ліміт і вперед?

10К свободно за раз прошло и без 3д (с откл. СМС), там на него отдельный лимит есть.

А мені платіж навіть на 3к не вдається зробити, хоч обидва ліміти 5к, але УкрСиббанк каже, що обов'язковий 3ds за цим платежем, а поля вводу для нього не з'являється взагалі, тоді платіж бракує.

Що робити? Чи може поле для вводу 3ds з'явитися, якщо увімкнути СМС?

Да, тогда надо СМС включать. Я вначале тоже не смог оплатить - включили СМС и прошло. А потом нашел вот тот лимит поднял и начало без 3д работать, может в вашем случае без 3д нельзя.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:42

  kreuz написав:3ds у чаті скажуть? А в КЦ?

Я включил СМС получил 3д и отключил СМС. В отделении говорили что будет 10грн за СМС причем за первый месяц по любому, но ничего не сняло. И, при активации, СМС в приложении написано активация 0, ежемесячно - 0. Может по ней СМС бесплатно?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:50

На іншому сайті також з Лікпей не вдалося сплатити знову, як і у п'ятницю, ані з 3DS з увімкненим СМС, ані без нього, і справа не в ліміті Укрсибу, бо тепер сума значно менша (~350 проти ~3000), а у тисячі факторів, котрі не розголошують. Усі мої платежі будь-де цією карткою завжди були реальні, за комуналь, квитки, садок і навчання, але щось пішло не так...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, подскажите - розетка ОНЛАЙН не попадает под кишмиш при оплате картой, вроде.
Обойти это ни у кого не получалось? Например через Google pay?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите - розетка ОНЛАЙН не попадает под кишмиш при оплате картой, вроде.
Обойти это ни у кого не получалось? Например через Google pay?
Заказать на НП (если на товар бесплатная доставка) наложенным платежом и оплатить Укрсибом в приложении или на сайте НП.
У меня так покупка попала в интернет лимит и скорее всего кешбек начислят. Смогу подтвердить в марте.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:06

  unknownurl написав:Заказать на НП (если на товар бесплатная доставка) наложенным платежом и оплатить Укрсибом в приложении или на сайте НП.


Спасибо.
Можно попробовать, но имхо есть большая вероятность, что там mcc "перевод денег", т.е. попадет в исключения.
Alpha1251
 
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