unknownurl написав:Заказать на НП (если на товар бесплатная доставка) наложенным платежом и оплатить Укрсибом в приложении или на сайте НП.
Спасибо. Можно попробовать, но имхо есть большая вероятность, что там mcc "перевод денег", т.е. попадет в исключения.
Если бы там был перевод денег, то была бы комиссия, не так ли? Поддержка Укрсибба писала, что MCC вообще не берется во внимание (естественно если это не Mastercard Moneysend и т.п. за которую комиссия 1%). Если я не прав, прошу прощения, в январе только получил карту, ещё учусь...
unknownurl написав:Если бы там был перевод денег, то была бы комиссия, не так ли?
8.6 Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки: – за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) (10) Не тарифікується
Дело такое Все мы тут учимся друг у друга.
Где смотрите? Вижу в тарифах: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf – за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) (10) - 1% (10). Перекази здійснюються Держателем картки у банкоматах інших банків/іншими способами через обладнання сторонніх банків-еквайерів, що надають такі послуги. Додатково може стягуватися комісія за переказ коштів сторонніми банкамиеквайерами
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