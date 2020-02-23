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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 773774775776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alpha1251 написав:
  unknownurl написав:Заказать на НП (если на товар бесплатная доставка) наложенным платежом и оплатить Укрсибом в приложении или на сайте НП.


Спасибо.
Можно попробовать, но имхо есть большая вероятность, что там mcc "перевод денег", т.е. попадет в исключения.
Если бы там был перевод денег, то была бы комиссия, не так ли?
Поддержка Укрсибба писала, что MCC вообще не берется во внимание (естественно если это не Mastercard Moneysend и т.п. за которую комиссия 1%).
Если я не прав, прошу прощения, в январе только получил карту, ещё учусь...
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:44

  unknownurl написав:Если бы там был перевод денег, то была бы комиссия, не так ли?


8.6 Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки:
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) (10)
Не тарифікується

Дело такое :-) Все мы тут учимся друг у друга.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:51

  Alpha1251 написав:
  unknownurl написав:Если бы там был перевод денег, то была бы комиссия, не так ли?


8.6 Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки:
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) (10)
Не тарифікується

Дело такое :-) Все мы тут учимся друг у друга.

Где смотрите? Вижу в тарифах: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) (10) - 1%
(10). Перекази здійснюються Держателем картки у банкоматах інших банків/іншими способами через обладнання сторонніх банків-еквайерів, що надають такі послуги. Додатково може стягуватися комісія за переказ коштів сторонніми банкамиеквайерами
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alpha1251 написав:
  unknownurl написав:Если бы там был перевод денег, то была бы комиссия, не так ли?


8.6 Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки:
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) (10)
Не тарифікується

Дело такое :-) Все мы тут учимся друг у друга.
Смотрю тарифы карты NewCard на сайте банка:
1% за Visa Direct и MasterCard MoneySend.Зображення
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:14

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите - розетка ОНЛАЙН не попадает под кишмиш при оплате картой, вроде.
Обойти это ни у кого не получалось? Например через Google pay?

У меня мелочевка прошла с КБ, а ноут - нет.
Поэтому теперь не эксперементирую, трачу с Идеи Онлайн
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:15

lel
Вы ссылку дали на Пенсионную карту а не на Нью!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:30

ukrprom2014 Вроде все правильно. New_card_tariffs.pdf
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Но в названии действительно ПЕНСІЙНІ КАРТКИ (1) Діють з 24.02.2020
Может на сайте что то перепутали. И % на остаток есть. Точно - пенсионная.
Перехожу отсюда: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Востаннє редагувалось lel в Пон 24 лют, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:31

ukrprom2014, Як +300грн в падарок заюзати?.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:34

  Квесторе_поверніться написав:ukrprom2014, Як +300грн в падарок заюзати?.


Що за "+300"?
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