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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 775776777778>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вітаємо, кешбек подовжено до 1.11.2020
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:42

  chipmunk написав:Вітаємо, кешбек подовжено до 1.11.2020

А мені до 23.10.2020 :(
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:42

  chipmunk написав:Вітаємо, кешбек подовжено до 1.11.2020


мне до 20.11 )

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мне одному пришло сообщение, о том, что кешбек по карте продлен до середины января (т.е. теперь кешбек будет не 6 месяцев, а 1 год)?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

До грудня. +6місяців
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Аналогично, продлили на полгода - итого выходит целый год.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:44

  unknownurl написав:Мне одному пришло сообщение, о том, что кешбек по карте продлен до середины января (т.е. теперь кешбек будет не 6 месяцев, а 1 год)?


вы же видите что не одному )
свини начали срать )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

IMPRINTER написав:
  unknownurl написав:Мне одному пришло сообщение, о том, что кешбек по карте продлен до середины января (т.е. теперь кешбек будет не 6 месяцев, а 1 год)?


вы же видите что не одному )
свини начали срать )
Когда писал свое сообщение, ещё не было этих сообщений.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:45

  ukrprom2014 написав:
  KVV написав:оді взагалі не зрозуміло яким чином пройшов цей платіж адже всі решта лімітів в мене по нулях(в т.ч. Розрахунки в торгівельній мережі)

Скоріш за все як переказ коштів пройшло. Різетка стала на слизбку путь Нової Пічти.

Ліміт на р2р в мене 0,00, на карті було 598 грн і стільки ж коштував товар на розетці, щось не сходиться.... може коли розетка підтвердить списання то і ліміт на інет платежі зменшиться?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Обновили https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2020. Cash-back підключається на 12 місяців.

Т.е. можно в декабре заслать, скажем, супругу и еще год свинячить. Красота! :)
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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