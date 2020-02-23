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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:41
Вітаємо, кешбек подовжено до 1.11.2020
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:42
chipmunk написав:
Вітаємо, кешбек подовжено до 1.11.2020
А мені до 23.10.2020
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:42
chipmunk написав:
Вітаємо, кешбек подовжено до 1.11.2020
мне до 20.11 )
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:43
Мне одному пришло сообщение, о том, что кешбек по карте продлен до середины января (т.е. теперь кешбек будет не 6 месяцев, а 1 год)?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:43
До грудня. +6місяців
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:43
Аналогично, продлили на полгода - итого выходит целый год.
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:44
unknownurl написав:
Мне одному пришло сообщение, о том, что кешбек по карте продлен до середины января (т.е. теперь кешбек будет не 6 месяцев, а 1 год)?
вы же видите что не одному )
свини начали срать )
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:44
IMPRINTER написав: unknownurl написав:
Мне одному пришло сообщение, о том, что кешбек по карте продлен до середины января (т.е. теперь кешбек будет не 6 месяцев, а 1 год)?
вы же видите что не одному )
свини начали срать )
Когда писал свое сообщение, ещё не было этих сообщений.
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unknownurl
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:45
ukrprom2014 написав: KVV написав:
оді взагалі не зрозуміло яким чином пройшов цей платіж адже всі решта лімітів в мене по нулях(в т.ч. Розрахунки в торгівельній мережі)
Скоріш за все як переказ коштів пройшло. Різетка стала на слизбку путь Нової Пічти.
Ліміт на р2р в мене 0,00, на карті було 598 грн і стільки ж коштував товар на розетці, щось не сходиться.... може коли розетка підтвердить списання то і ліміт на інет платежі зменшиться?
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KVV
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:46
Обновили https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2020. Cash-back підключається на 12 місяців.
Т.е. можно в декабре заслать, скажем, супругу и еще год свинячить. Красота!
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
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ramzes4
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