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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 775776777778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:53

  ramzes4 написав:Обновили https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2020. Cash-back підключається на 12 місяців.

Т.е. можно в декабре заслать, скажем, супругу и еще год свинячить. Красота! :)


можете заслать щас и свинячить в двойне
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:55

  lel написав:ukrprom2014 Вроде все правильно. New_card_tariffs.pdf
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Но в названии действительно ПЕНСІЙНІ КАРТКИ (1) Діють з 24.02.2020
Может на сайте что то перепутали. И % на остаток есть. Точно - пенсионная.
Перехожу отсюда: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

Може у когось збереглася стара версія? Бо це явно Пляка не те залив (там ще й СМСки безкоштовні)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03

и смс бесплатно ! с 24.02

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:09

  IMPRINTER написав:и смс бесплатно ! с 24.02

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf


Это интересно!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:11

так что подключаем?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ждем аленя
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:27

  BigMan написав:ждем аленя

Героев нет? :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo написав:
  BigMan написав:ждем аленя

Героев нет? :mrgreen:
Пробуй.
Тем паче твой пост номер 777777777
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По ссылке Пенс карта, кто не заметит и подключит -точно алень)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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