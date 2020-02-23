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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:53
ramzes4 написав:
Обновили https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2020. Cash-back підключається на 12 місяців.
Т.е. можно в декабре заслать, скажем, супругу и еще год свинячить. Красота!
можете заслать щас и свинячить в двойне
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:55
Може у когось збереглася стара версія? Бо це явно Пляка не те залив (там ще й СМСки безкоштовні)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:09
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:11
так что подключаем?
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- Подякували: 5859 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:12
ждем аленя
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BigMan
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:27
BigMan написав:
ждем аленя
Героев нет?
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rollo
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:39
rollo написав: BigMan написав:
ждем аленя
Героев нет?
Пробуй.
Тем паче твой пост номер 777777777
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BigMan
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:39
По ссылке Пенс карта, кто не заметит и подключит -точно алень)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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