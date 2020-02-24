Фантом
ага ) вверху пенсийни )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:39
Фантом
ага ) вверху пенсийни )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уважаемые знатоки, в связи с продлением акции УкрСиба (и окончанием Платины Укрэксима), посоветуйте максимальное использование 5% отката:
1) такси ( Уклон, Убер, Болт) - везде канает?
2) Сильпо (вроде да), Ашан можно? (не юзал, но карта там вроде добавляется)
3) Портмоне (любая оплата через годится?)
4) Мабилы на сайтах Водафон, Киевстар, Тримоб?
5) цветы (Камелия и Букетлэнд вроде работают)
6) что где куда еще можно?
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:56
Алиэкспресс, портмоне вернуло даже за полицейскую охрану квартиры, пополнение кс на сайте, онлайн заказ ватсонс, пикендгоу кишени, уз билеты
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:27
Додано: Вів 25 лют, 2020 02:20
по сути французы вложились примерно 6*300=1800грн. на привлечение новых клиентов.
а теперь ещё готовы отдать плюс 6*300=1800грн. на удержание)
итого имеем примерно 3600 грн. за нового клиента...
шото они таки знают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 25 лют, 2020 04:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
если б там 10% на остаток было... я бы половиеу свободных ср5дств на ней держал (если сеп фри).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Зараз переглядають цей форум: Ananas1start, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|