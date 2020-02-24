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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 776777778779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:39

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уважаемые знатоки, в связи с продлением акции УкрСиба (и окончанием Платины Укрэксима), посоветуйте максимальное использование 5% отката:

1) такси ( Уклон, Убер, Болт) - везде канает?
2) Сильпо (вроде да), Ашан можно? (не юзал, но карта там вроде добавляется)
3) Портмоне (любая оплата через годится?)
4) Мабилы на сайтах Водафон, Киевстар, Тримоб?
5) цветы (Камелия и Букетлэнд вроде работают)
6) что где куда еще можно?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:56

Алиэкспресс, портмоне вернуло даже за полицейскую охрану квартиры, пополнение кс на сайте, онлайн заказ ватсонс, пикендгоу кишени, уз билеты
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:27

  omb написав:Алиэкспресс, портмоне вернуло даже за полицейскую охрану квартиры, пополнение кс на сайте, онлайн заказ ватсонс, пикендгоу кишени, уз билеты


вот у меня в декабре Ватсонс отработал непонятно (:, примерно на 1500 назаказывал несколько, но могу ошибаться
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 02:20

по сути французы вложились примерно 6*300=1800грн. на привлечение новых клиентов.
а теперь ещё готовы отдать плюс 6*300=1800грн. на удержание)
итого имеем примерно 3600 грн. за нового клиента...
шото они таки знают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 04:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

если б там 10% на остаток было... я бы половиеу свободных ср5дств на ней держал (если сеп фри).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 06:21

  Slx написав:если б там 10% на остаток было... я бы половиеу свободных ср5дств на ней держал (если сеп фри).

На евросейфе пишет 0,01% , а по подсчетам 5
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:45

  klug написав:Може у когось збереглася стара версія? Бо це явно Пляка не те залив (там ще й СМСки безкоштовні)

Актуальна версія та архів тарифів за картками є тут https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... y_2020.zip
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

sens написав:
  Slx написав:если б там 10% на остаток было... я бы половиеу свободных ср5дств на ней держал (если сеп фри).

На евросейфе пишет 0,01% , а по подсчетам 5
по доллару? :)
BigMan
 
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