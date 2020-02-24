УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:39
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:30
Уважаемые знатоки, в связи с продлением акции УкрСиба (и окончанием Платины Укрэксима), посоветуйте максимальное использование 5% отката:
1) такси ( Уклон, Убер, Болт) - везде канает? 2) Сильпо (вроде да), Ашан можно? (не юзал, но карта там вроде добавляется) 3) Портмоне (любая оплата через годится?) 4) Мабилы на сайтах Водафон, Киевстар, Тримоб? 5) цветы (Камелия и Букетлэнд вроде работают) 6) что где куда еще можно?
cohan
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:56
Алиэкспресс, портмоне вернуло даже за полицейскую охрану квартиры, пополнение кс на сайте, онлайн заказ ватсонс, пикендгоу кишени, уз билеты
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Вів 25 лют, 2020 00:27
omb написав:
Алиэкспресс, портмоне вернуло даже за полицейскую охрану квартиры, пополнение кс на сайте, онлайн заказ ватсонс, пикендгоу кишени, уз билеты
вот у меня в декабре Ватсонс отработал непонятно (:, примерно на 1500 назаказывал несколько, но могу ошибаться
cohan
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Додано: Вів 25 лют, 2020 02:20
по сути французы вложились примерно 6*300=1800грн. на привлечение новых клиентов.
а теперь ещё готовы отдать плюс 6*300=1800грн. на удержание) итого имеем примерно 3600 грн. за нового клиента... шото они таки знают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Вів 25 лют, 2020 04:07
если б там 10% на остаток было... я бы половиеу свободных ср5дств на ней держал (если сеп фри).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
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Додано: Вів 25 лют, 2020 06:21
Slx написав:
если б там 10% на остаток было... я бы половиеу свободных ср5дств на ней держал (если сеп фри).
На евросейфе пишет 0,01% , а по подсчетам 5
никому не верю
sens
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:45
klug написав:
Може у когось збереглася стара версія? Бо це явно Пляка не те залив (там ще й СМСки безкоштовні)
Актуальна версія та архів тарифів за картками є тут
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... y_2020.zip
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:27
sens написав: Slx написав:
если б там 10% на остаток было... я бы половиеу свободных ср5дств на ней держал (если сеп фри).
На евросейфе пишет 0,01% , а по подсчетам 5
по доллару?
BigMan
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