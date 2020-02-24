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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:44
maxim2014 А 5% кешбека они начислят?
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:49
Если оплатите мобилу в УкрсибОнлайн то кешбека не будет!
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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