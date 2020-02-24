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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:44
maxim2014 А 5% кешбека они начислят?
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:49
Если пополните мобилу в УкрсибОнлайн то кешбека не будет!
Востаннє редагувалось ramaz в Вів 25 лют, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:30
Прислали на ящик опросник, суть которого сводится к тому что "мы хотим запилить карточку аля Монобанк и Монобанк платинум, но не понимаем сколько с вас брать и что вам нужно"
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Поменяли на сайте на правильные тарифы по NEW card Діють з 24.02.2020. Звонил.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:05
выделено (7)
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто-нибудь оплачивал картой NEW Card брони на Booking или Airbnb, авиабилеты (МАУ/Wizzair/Ryanair)? Без проблем насчитывают кешбэк?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:38
что именно?
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Список банкоматов. Владельцев Нев кард- это не коснется.
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