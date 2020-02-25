Привязал нью кард в приложение Ашан, сегодня на кассе пытался оплатить приложением, хорошо что я прямо на кассе п2п на карту сделал копейка в копейку, оказалось что паскудный Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой, разумеется оплатить не получилось потому что постоянно добавлялась комиссия и банк ответил что это: перевод личных средств!
Это попадос для владельцев всех карт, и дебетовых и особенно кредитных карт, любых банков.
Ответ Ашана: такая политика компании и неипет.
И вы же понимаете что за перевод личных или кредитных средств кешбеки не платят.