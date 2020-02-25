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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Привязал нью кард в приложение Ашан, сегодня на кассе пытался оплатить приложением, хорошо что я прямо на кассе п2п на карту сделал копейка в копейку, оказалось что паскудный Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой, разумеется оплатить не получилось потому что постоянно добавлялась комиссия и банк ответил что это: перевод личных средств! :!:
Это попадос для владельцев всех карт, и дебетовых и особенно кредитных карт, любых банков.
Ответ Ашана: такая политика компании и неипет.
И вы же понимаете что за перевод личных или кредитных средств кешбеки не платят.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:20

  Maksi2 написав:Привязал нью кард в приложение Ашан, сегодня на кассе пытался оплатить приложением, хорошо что я прямо на кассе п2п на карту сделал копейка в копейку, оказалось что паскудный Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой, разумеется оплатить не получилось потому что постоянно добавлялась комиссия и банк ответил что это: перевод личных средств! :!:
Это попадос для владельцев всех карт, и дебетовых и особенно кредитных карт, любых банков.
Ответ Ашана: такая политика компании и неипет.
И вы же понимаете что за перевод личных или кредитных средств кешбеки не платят.

:shock:
В чорний список Ашан.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:22

  Maksi2 написав:Привязал нью кард в приложение Ашан, сегодня на кассе пытался оплатить приложением, хорошо что я прямо на кассе п2п на карту сделал копейка в копейку, оказалось что паскудный Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой, разумеется оплатить не получилось потому что постоянно добавлялась комиссия и банк ответил что это: перевод личных средств! :!:
Это попадос для владельцев всех карт, и дебетовых и особенно кредитных карт, любых банков.
Ответ Ашана: такая политика компании и неипет.
И вы же понимаете что за перевод личных или кредитных средств кешбеки не платят.

Можно кредитку ашаны сделать, в итоге - 4% КБ.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:41

  Son of Sun написав:Можно кредитку ашаны сделать, в итоге - 4% КБ.

Нельзя, без справки с работы не дают.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой

Я об этой жухалове писал раньше.
Для АШАНА юзаю 4% КБ https://brand.auchan.ua/uk/editorial/sp ... m_content=
Тоже Укрсиб кстати.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Нельзя, без справки с работы не дают.

Не надо там справка с работы
Безпосередньо в магазині за 15 хвилин з паспортом та ІПН.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:47

  ukrprom2014 написав:
  Maksi2 написав:Нельзя, без справки с работы не дают.

Не надо там справка с работы
Безпосередньо в магазині за 15 хвилин з паспортом та ІПН.

В моем Ашане сказали что без справки дадут дебетку с 2% кешбека (ктоб сомневался), а со справкой карта с кредлимом и все 4%. Но об этом на сайте они разумеется не пишут, а озвучивают уже в самом магазине. Так же на сайте нет раздела контакты, а в самом приложении нажатие на "Умови користування" приводит к ошибке 404 (несуществующая страница).
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:29

А на сайті eva.ua купляли з new card? Кеш бек був? В мене на все, крім купівлі в інеті, ліміт стоїть 0, так ось нещодавно зробив замовлення на сайті ева, розрахувався використовуючи мастерпас. В повідомленні і квитанції значилось, що кошти не списані, а заблоковані. Ева навіть дзвонила, що не можуть отримати кошти і навіть скасували замовлення, а потім все ж відправили, хоча я нічого не робив. Сьогодні отримав замовлення і лист на пошту від wayforpay Повідомлення про успішну оплату.
Що це означає? Сайт еви теж грішить p2p і кеш бека не чекати?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Здається треба законодавчо заборонити, Розетці, Нової пошті, Ашану, та всім іншим хитро...им, робити предавторизацію, а також приймати оплату за товар чи послугу як переказ власних коштів між физ особами.
Треба нам всім разом писати про це Дубілетам.
Maksi2
 
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