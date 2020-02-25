Привязал нью кард в приложение Ашан, сегодня на кассе пытался оплатить приложением, хорошо что я прямо на кассе п2п на карту сделал копейка в копейку, оказалось что паскудный Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой, разумеется оплатить не получилось потому что постоянно добавлялась комиссия и банк ответил что это: перевод личных средств! Это попадос для владельцев всех карт, и дебетовых и особенно кредитных карт, любых банков. Ответ Ашана: такая политика компании и неипет. И вы же понимаете что за перевод личных или кредитных средств кешбеки не платят.
Maksi2 написав:Привязал нью кард в приложение Ашан, сегодня на кассе пытался оплатить приложением, хорошо что я прямо на кассе п2п на карту сделал копейка в копейку, оказалось что паскудный Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой, разумеется оплатить не получилось потому что постоянно добавлялась комиссия и банк ответил что это: перевод личных средств! Это попадос для владельцев всех карт, и дебетовых и особенно кредитных карт, любых банков. Ответ Ашана: такая политика компании и неипет. И вы же понимаете что за перевод личных или кредитных средств кешбеки не платят.
В чорний список Ашан.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Maksi2 написав:Привязал нью кард в приложение Ашан, сегодня на кассе пытался оплатить приложением, хорошо что я прямо на кассе п2п на карту сделал копейка в копейку, оказалось что паскудный Ашан мутит как Новая Почта с Розеткой, разумеется оплатить не получилось потому что постоянно добавлялась комиссия и банк ответил что это: перевод личных средств! Это попадос для владельцев всех карт, и дебетовых и особенно кредитных карт, любых банков. Ответ Ашана: такая политика компании и неипет. И вы же понимаете что за перевод личных или кредитных средств кешбеки не платят.
Maksi2 написав:Нельзя, без справки с работы не дают.
Не надо там справка с работы Безпосередньо в магазині за 15 хвилин з паспортом та ІПН.
В моем Ашане сказали что без справки дадут дебетку с 2% кешбека (ктоб сомневался), а со справкой карта с кредлимом и все 4%. Но об этом на сайте они разумеется не пишут, а озвучивают уже в самом магазине. Так же на сайте нет раздела контакты, а в самом приложении нажатие на "Умови користування" приводит к ошибке 404 (несуществующая страница).
А на сайті eva.ua купляли з new card? Кеш бек був? В мене на все, крім купівлі в інеті, ліміт стоїть 0, так ось нещодавно зробив замовлення на сайті ева, розрахувався використовуючи мастерпас. В повідомленні і квитанції значилось, що кошти не списані, а заблоковані. Ева навіть дзвонила, що не можуть отримати кошти і навіть скасували замовлення, а потім все ж відправили, хоча я нічого не робив. Сьогодні отримав замовлення і лист на пошту від wayforpay Повідомлення про успішну оплату. Що це означає? Сайт еви теж грішить p2p і кеш бека не чекати?
Здається треба законодавчо заборонити, Розетці, Нової пошті, Ашану, та всім іншим хитро...им, робити предавторизацію, а також приймати оплату за товар чи послугу як переказ власних коштів між физ особами. Треба нам всім разом писати про це Дубілетам.