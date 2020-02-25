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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:14

ukrprom2014 Так всем пришла, выше писали уже об этом
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:52

  Rimlyanin1 написав:А на сайті eva.ua купляли з new card? Кеш бек був? В мене на все, крім купівлі в інеті, ліміт стоїть 0, так ось нещодавно зробив замовлення на сайті ева, розрахувався використовуючи мастерпас. В повідомленні і квитанції значилось, що кошти не списані, а заблоковані. Ева навіть дзвонила, що не можуть отримати кошти і навіть скасували замовлення, а потім все ж відправили, хоча я нічого не робив. Сьогодні отримав замовлення і лист на пошту від wayforpay Повідомлення про успішну оплату.
Що це означає? Сайт еви теж грішить p2p і кеш бека не чекати?

Ні, це не p2p. Це двухстадійне списання - спочатку холд, потім саме списання.
Кешбек має бути, за схожі проплати в інших магазинах мені нарахували в повному обсязі.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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  #<1 ... 779780781782
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