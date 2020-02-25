Rimlyanin1 написав:А на сайті eva.ua купляли з new card? Кеш бек був? В мене на все, крім купівлі в інеті, ліміт стоїть 0, так ось нещодавно зробив замовлення на сайті ева, розрахувався використовуючи мастерпас. В повідомленні і квитанції значилось, що кошти не списані, а заблоковані. Ева навіть дзвонила, що не можуть отримати кошти і навіть скасували замовлення, а потім все ж відправили, хоча я нічого не робив. Сьогодні отримав замовлення і лист на пошту від wayforpay Повідомлення про успішну оплату. Що це означає? Сайт еви теж грішить p2p і кеш бека не чекати?
Ні, це не p2p. Це двухстадійне списання - спочатку холд, потім саме списання. Кешбек має бути, за схожі проплати в інших магазинах мені нарахували в повному обсязі.
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
Уже несколько раз пытался оформить эту Ашан Oney в магазине, и постоянно отказ банка. Более того, отказ получают даже сотрудники самого Ашана, то куда уж нам ))) Вообще не понятна их логика одобрения или отказа, думаю она от балды) Сложилось впечатление, что их новые клиенты не особо интересуют. Ну, в таком случае, мы идём к конкурентам..