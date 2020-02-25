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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:14

ukrprom2014 Так всем пришла, выше писали уже об этом
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:52

  Rimlyanin1 написав:А на сайті eva.ua купляли з new card? Кеш бек був? В мене на все, крім купівлі в інеті, ліміт стоїть 0, так ось нещодавно зробив замовлення на сайті ева, розрахувався використовуючи мастерпас. В повідомленні і квитанції значилось, що кошти не списані, а заблоковані. Ева навіть дзвонила, що не можуть отримати кошти і навіть скасували замовлення, а потім все ж відправили, хоча я нічого не робив. Сьогодні отримав замовлення і лист на пошту від wayforpay Повідомлення про успішну оплату.
Що це означає? Сайт еви теж грішить p2p і кеш бека не чекати?

Ні, це не p2p. Це двухстадійне списання - спочатку холд, потім саме списання.
Кешбек має бути, за схожі проплати в інших магазинах мені нарахували в повному обсязі.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:55

+1 у меня так новая почта списывала за свои услуги и все насчиталось в январе
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 349
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410696/
Нова "акція" за оформлення Ашан картки))
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:29

Уже несколько раз пытался оформить эту Ашан Oney в магазине, и постоянно отказ банка. Более того, отказ получают даже сотрудники самого Ашана, то куда уж нам )))
Вообще не понятна их логика одобрения или отказа, думаю она от балды)
Сложилось впечатление, что их новые клиенты не особо интересуют. Ну, в таком случае, мы идём к конкурентам..
avjej
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:49

  ukrprom2014 написав:Не надо там справка с работы
Безпосередньо в магазині за 15 хвилин з паспортом та ІПН.

Зображення

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ashan_card
а тут говорят что надо.
Maksi2
 
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  #<1 ... 779780781782
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