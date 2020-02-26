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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 780781782783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:52

ukrprom2014 дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:01

  vovikhan1991 написав:ukrprom2014 дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації

Ще є ТАСя по схем Б5-ощадний(перепочинок)-Платівка.
І Ломбард по схемі-копії Примата.
Колись був Прокредіт і Тася Вікенд - но то вже історія. А наразі здається це все що маємо...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:13

  vovikhan1991 написав:Порадьте, будь ласка, валютну карту з вільним входом та виходом, є такі в цьому банку?

Ще є FastCard в Альфа-Банку :idea:
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:16

  ukrprom2014 написав:
  vovikhan1991 написав:ukrprom2014 дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації

Ще є ТАСя по схем Б5-ощадний(перепочинок)-Платівка.
І Ломбард по схемі-копії Примата.
Колись був Прокредіт і Тася Вікенд - но то вже історія. А наразі здається це все що маємо...

викенд не очень подходит в данном случае, так как он стоит 365 грн в год, а человек спросил о бесплатном входе выходе и вероятно подразумевалась полностью бесплатная карта по умолчанию.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:12

  Maksi2 написав:
  ukrprom2014 написав:
  vovikhan1991 написав:ukrprom2014 дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації

Ще є ТАСя по схем Б5-ощадний(перепочинок)-Платівка.
І Ломбард по схемі-копії Примата.
Колись був Прокредіт і Тася Вікенд - но то вже історія. А наразі здається це все що маємо...

викенд не очень подходит в данном случае, так как он стоит 365 грн в год, а человек спросил о бесплатном входе выходе и вероятно подразумевалась полностью бесплатная карта по умолчанию.

Так я и написал, что Викенд это уже история.
Были дни, когда Викенд давали даром. Все 3 викенда в семье - шаровые :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:22

  ukrprom2014 написав:
  Maksi2 написав:Нельзя, без справки с работы не дают.

Не надо там справка с работы
Безпосередньо в магазині за 15 хвилин з паспортом та ІПН.
А вот и нет. Меня мурыжили почти час и также как и маksi2 ничего не получил...P.S. и трудоустройство не дало результатов.
Дядя Дима
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