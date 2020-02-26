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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:52
ukrprom2014 дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації
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vovikhan1991
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:01
vovikhan1991 написав:ukrprom2014
дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації
Ще є ТАСя по схем Б5-ощадний(перепочинок)-Платівка.
І Ломбард по схемі-копії Примата.
Колись був Прокредіт і Тася Вікенд - но то вже історія. А наразі здається це все що маємо...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:13
vovikhan1991 написав:
Порадьте, будь ласка, валютну карту з вільним входом та виходом, є такі в цьому банку?
Ще є FastCard в Альфа-Банку
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:16
ukrprom2014 написав: vovikhan1991 написав:ukrprom2014
дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації
Ще є ТАСя по схем Б5-ощадний(перепочинок)-Платівка.
І Ломбард по схемі-копії Примата.
Колись був Прокредіт і Тася Вікенд - но то вже історія. А наразі здається це все що маємо...
викенд не очень подходит в данном случае, так как он стоит 365 грн в год, а человек спросил о бесплатном входе выходе и вероятно подразумевалась полностью бесплатная карта по умолчанию.
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Maksi2
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Додано: Сер 26 лют, 2020 20:12
Maksi2 написав: ukrprom2014 написав: vovikhan1991 написав:ukrprom2014
дякую, уже користуюсь послугами,названих вами, фінансових установ - шукаю варіанти по диферсифікації
Ще є ТАСя по схем Б5-ощадний(перепочинок)-Платівка.
І Ломбард по схемі-копії Примата.
Колись був Прокредіт і Тася Вікенд - но то вже історія. А наразі здається це все що маємо...
викенд не очень подходит в данном случае, так как он стоит 365 грн в год, а человек спросил о бесплатном входе выходе и вероятно подразумевалась полностью бесплатная карта по умолчанию.
Так я и написал, что Викенд это уже история.
Были дни, когда Викенд давали даром. Все 3 викенда в семье - шаровые
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Сер 26 лют, 2020 20:22
ukrprom2014 написав: Maksi2 написав:
Нельзя, без справки с работы не дают.
Не надо там справка с работыБезпосередньо в магазині за 15 хвилин з паспортом та ІПН.
А вот и нет. Меня мурыжили почти час и также как и маksi2 ничего не получил...P.S. и трудоустройство не дало результатов.
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Дядя Дима
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Додано: Сер 26 лют, 2020 21:28
Дядя Дима
Абманщеги!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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