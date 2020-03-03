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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:комиссия фиксирована 25 грн


25 за что?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:47

  Ananas1start написав:что такое овер ?

Технический овердрафт
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:
  v57 написав:похоже сибас выпускает как минимум 2 разные разновидности нью-карда относительно тарифов на пополнение сервисами самого сибаса.
Заказывали по одной ссылке? Внешний вид и BIN карты одинаковые?
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  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:05

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:
  v57 написав:похоже сибас выпускает как минимум 2 разные разновидности нью-карда относительно тарифов на пополнение сервисами самого сибаса.
Заказывали по одной ссылке? Внешний вид и BIN карты одинаковые?

По ссылке не помню - какую нашел - ту и запомнил - первый раз в ноябре второй в январе. Бины разные, дизайн рубашки тоже, но на обеих написано new card. Я думал тарифный план должен был быть один. Или их тут сколько? И они от бина зависят?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:18

  Flamingo написав:По ссылке не помню - какую нашел - ту и запомнил - первый раз в ноябре второй в январе. Бины разные, дизайн рубашки тоже, но на обеих написано new card. Я думал тарифный план должен был быть один. Или их тут сколько? И они от бина зависят?

Есть такое дело.
Со временем исправляют.
Я так понимаю, вносят БИН или карту в "правильный" тариф.
В "семейной" карте тоже сразу хотело комис, а через время само исправилось.
И была такая де история с "бескомиссионным" пополнением мобил из приложения - сразу хотело комис, а через пару-тройку недель перестало
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:54

  siem4020 написав:
  omb написав:комиссия фиксирована 25 грн


25 за что?
25 грн за месяц, у них есть такой тариф, если оплачивать 1-2 квартиры, тобишь все платежи без комиссии, но 1 раз месяц надо заплатить 25. Если интересно - почитайте условия
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:47

  la9 написав:Если бы вы свои евро хранили дома, то постоянно подвергались бы риску того, что деньги украдут воры. Банк принимает эти риски на себя и, логично, считает, что эта услуга - платная! Чисто рыночные отношения! :mrgreen:
З.Ы. Европа, ***...

Давайте вас голого отправим гулять на улицу и скажем что это Европа и там так принято, судя по вашей логике. Если вас обкрадывают банки, то Европа тут не при чем. Это просто вы ее ненавидите.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:55

  omb написав:
  siem4020 написав:посоветуйте, где платить комуналку картой Укрсиба в online с получением кэшбэка?
желательно без комиссии-)
плачу в портмоне за 2 квартиры, комиссия фиксирована 25 грн, но очень удобно - подтягивает абсолютно все счета, показывает что оплачено, что нет

Или если количество счетов от одной компании не превышает двух, то 19.90 грн. в месяц.
Это портмоне
_Mykola_
 
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