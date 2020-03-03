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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 бер, 2020 20:25
omb написав:
комиссия фиксирована 25 грн
25 за что?
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siem4020
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Додано: Вів 03 бер, 2020 20:47
Ananas1start написав:
что такое овер ?
Технический овердрафт
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 03 бер, 2020 20:50
Flamingo написав: v57 написав:
похоже сибас выпускает как минимум 2 разные разновидности нью-карда относительно тарифов на пополнение сервисами самого сибаса.
Заказывали по одной ссылке? Внешний вид и BIN карты одинаковые?
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MASolomko
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Додано: Вів 03 бер, 2020 21:05
MASolomko написав: Flamingo написав: v57 написав:
похоже сибас выпускает как минимум 2 разные разновидности нью-карда относительно тарифов на пополнение сервисами самого сибаса.
Заказывали по одной ссылке? Внешний вид и BIN карты одинаковые?
По ссылке не помню - какую нашел - ту и запомнил - первый раз в ноябре второй в январе. Бины разные, дизайн рубашки тоже, но на обеих написано new card. Я думал тарифный план должен был быть один. Или их тут сколько? И они от бина зависят?
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 03 бер, 2020 21:18
Flamingo написав:
По ссылке не помню - какую нашел - ту и запомнил - первый раз в ноябре второй в январе. Бины разные, дизайн рубашки тоже, но на обеих написано new card. Я думал тарифный план должен был быть один. Или их тут сколько? И они от бина зависят?
Есть такое дело.
Со временем исправляют.
Я так понимаю, вносят БИН или карту в "правильный" тариф.
В "семейной" карте тоже сразу хотело комис, а через время само исправилось.
И была такая де история с "бескомиссионным" пополнением мобил из приложения - сразу хотело комис, а через пару-тройку недель перестало
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 03 бер, 2020 21:54
siem4020 написав: omb написав:
комиссия фиксирована 25 грн
25 за что?
25 грн за месяц, у них есть такой тариф, если оплачивать 1-2 квартиры, тобишь все платежи без комиссии, но 1 раз месяц надо заплатить 25. Если интересно - почитайте условия
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:47
la9 написав:
Если бы вы свои евро хранили дома, то постоянно подвергались бы риску того, что деньги украдут воры. Банк принимает эти риски на себя и, логично, считает, что эта услуга - платная! Чисто рыночные отношения!
З.Ы. Европа, ***...
Давайте вас голого отправим гулять на улицу и скажем что это Европа и там так принято, судя по вашей логике. Если вас обкрадывают банки, то Европа тут не при чем. Это просто вы ее ненавидите.
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Maksi2
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:55
omb написав: siem4020 написав:
посоветуйте, где платить комуналку картой Укрсиба в online с получением кэшбэка?
желательно без комиссии-)
плачу в портмоне за 2 квартиры, комиссия фиксирована 25 грн, но очень удобно - подтягивает абсолютно все счета, показывает что оплачено, что нет
Или если количество счетов от одной компании не превышает двух, то 19.90 грн. в месяц.
Это портмоне
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_Mykola_
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