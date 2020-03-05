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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:26

А когда по нюькард выплачивается КБ? Сегодня карту получил, активировал, пополнил и бросил сотку на мобилу на сайте Киевстара. И все. То есть ничего...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:28

patrikk 16 числа след месяца за весь прошлый
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  patrikk написав:А когда по нюькард выплачивается КБ? Сегодня карту получил, активировал, пополнил и бросил сотку на мобилу на сайте Киевстара. И все. То есть ничего...

А дальше ждете 16-числа следующего месяца. Правда, надо было бы еще подождать сообщения о подключению к программе кешбэка, которое, скорее всего, придет завтра.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:03

  ingtrans написав:
  patrikk написав:А когда по нюькард выплачивается КБ? Сегодня карту получил, активировал, пополнил и бросил сотку на мобилу на сайте Киевстара. И все. То есть ничего...

А дальше ждете 16-числа следующего месяца. Правда, надо было бы еще подождать сообщения о подключению к программе кешбэка, которое, скорее всего, придет завтра.

Вас понял. Но получается начислений КБ нигде не видно?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  patrikk написав:Вас понял. Но получается начислений КБ нигде не видно?

Да, так и получается.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 773
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  #<1 ... 798799800801
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