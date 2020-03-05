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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:26
А когда по нюькард выплачивается КБ? Сегодня карту получил, активировал, пополнил и бросил сотку на мобилу на сайте Киевстара. И все. То есть ничего...
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:28
patrikk 16 числа след месяца за весь прошлый
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А дальше ждете 16-числа следующего месяца. Правда, надо было бы еще подождать сообщения о подключению к программе кешбэка, которое, скорее всего, придет завтра.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:03
Вас понял. Но получается начислений КБ нигде не видно?
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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