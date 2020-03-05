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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:26
А когда по нюькард выплачивается КБ? Сегодня карту получил, активировал, пополнил и бросил сотку на мобилу на сайте Киевстара. И все. То есть ничего...
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patrikk
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:28
patrikk 16 числа след месяца за весь прошлый
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:28
patrikk написав:
А когда по нюькард выплачивается КБ? Сегодня карту получил, активировал, пополнил и бросил сотку на мобилу на сайте Киевстара. И все. То есть ничего...
А дальше ждете 16-числа следующего месяца. Правда, надо было бы еще подождать сообщения о подключению к программе кешбэка, которое, скорее всего, придет завтра.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:03
ingtrans написав: patrikk написав:
А когда по нюькард выплачивается КБ? Сегодня карту получил, активировал, пополнил и бросил сотку на мобилу на сайте Киевстара. И все. То есть ничего...
А дальше ждете 16-числа следующего месяца. Правда, надо было бы еще подождать сообщения о подключению к программе кешбэка, которое, скорее всего, придет завтра.
Вас понял. Но получается начислений КБ нигде не видно?
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patrikk
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05
patrikk написав:
Вас понял. Но получается начислений КБ нигде не видно?
Да, так и получается.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Чет 05 бер, 2020 22:58
Я понимаю, что большинство тут по другому вопросу, но вдруг кому-то будет интересно:
С 1 апреля вводят плату за обслуживание еврового счета, если остаток на нем (не важно, карточный или сбер) выше 3к.
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maxim2014
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:52
Esq написав:
Открыл карту Ашан.
Как выше писал - без справки о доходах, кредлимит в заявке указал 15, столько и насыпали. В целом, всё ок, чуток только в Ашане вся процедура долговато сделана, так они много карт не навыдают, если столько времени onboarding занимает. Но кроме этого - всё пучком.
Как ФЛП или как физ лицо? Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?
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Maksi2
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:11
Maksi2 написав: Esq написав:
Открыл карту Ашан.
Как выше писал - без справки о доходах, кредлимит в заявке указал 15, столько и насыпали. В целом, всё ок, чуток только в Ашане вся процедура долговато сделана, так они много карт не навыдают, если столько времени onboarding занимает. Но кроме этого - всё пучком.
Как ФЛП или как физ лицо? Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?
а нюкарта це кредитна карта ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:33
нет, New Card дебетная
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Амвросий
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