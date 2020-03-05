Esq написав:Открыл карту Ашан. Как выше писал - без справки о доходах, кредлимит в заявке указал 15, столько и насыпали. В целом, всё ок, чуток только в Ашане вся процедура долговато сделана, так они много карт не навыдают, если столько времени onboarding занимает. Но кроме этого - всё пучком.
Как ФЛП или как физ лицо? Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?
Разумеется как ФЛ.
По телефону, как я уже писал выше, мне сказали, что если я ФЛП с регистрацией от года и больше, то эту карту я как ФЛ могу оформить без справки о доходах. Так всё и произошло. Собственно, точно так это и написано на сайте банка в требованиях к потенциальному держателю карты.
Кредитный лимит заказал 15, выдали 15.
Харьков, карту оформлять надо в Ашане, а не в банке, но сформированную заявку, естественно, одобряет банк, прежде чем карта ативируется.
До этой карты у меня не было открытых счетов в Укрсибе ни как ФЛ, ни как ФЛП.
Esq написав:Открыл карту Ашан. Как выше писал - без справки о доходах, кредлимит в заявке указал 15, столько и насыпали. В целом, всё ок, чуток только в Ашане вся процедура долговато сделана, так они много карт не навыдают, если столько времени onboarding занимает. Но кроме этого - всё пучком.
Как ФЛП или как физ лицо? Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?