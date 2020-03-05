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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 799800801802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:05

  Maksi2 написав:
  Esq написав:Открыл карту Ашан.
Как выше писал - без справки о доходах, кредлимит в заявке указал 15, столько и насыпали. В целом, всё ок, чуток только в Ашане вся процедура долговато сделана, так они много карт не навыдают, если столько времени onboarding занимает. Но кроме этого - всё пучком.

Как ФЛП или как физ лицо? Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?


Разумеется как ФЛ.

По телефону, как я уже писал выше, мне сказали, что если я ФЛП с регистрацией от года и больше, то эту карту я как ФЛ могу оформить без справки о доходах. Так всё и произошло. Собственно, точно так это и написано на сайте банка в требованиях к потенциальному держателю карты.

Кредитный лимит заказал 15, выдали 15.

Харьков, карту оформлять надо в Ашане, а не в банке, но сформированную заявку, естественно, одобряет банк, прежде чем карта ативируется.

До этой карты у меня не было открытых счетов в Укрсибе ни как ФЛ, ни как ФЛП.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  maxim2014 написав:С 1 апреля вводят плату за обслуживание еврового счета,

Транш МВФ делает сове дело.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:26

Может и хорошо, что кобрендовую ашан этот мудбанк не открыл. Косяки организации работы с потенциальными клиентами налицо, видимо их клиенты не интересуют)
avjej
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35

  avjej написав:Может и хорошо, что кобрендовую ашан этот мудбанк не открыл. Косяки организации работы с потенциальными клиентами налицо, видимо их клиенты не интересуют)

Их всегда интересовал хайп и пыль в глаза, чтобы материнская компания давала финансирование.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:44

  Ananas1start написав:
  Maksi2 написав:
  Esq написав:Открыл карту Ашан.
Как выше писал - без справки о доходах, кредлимит в заявке указал 15, столько и насыпали. В целом, всё ок, чуток только в Ашане вся процедура долговато сделана, так они много карт не навыдают, если столько времени onboarding занимает. Но кроме этого - всё пучком.

Как ФЛП или как физ лицо? Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?


а нюкарта це кредитна карта ?


якби
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:53

ukrprom2014
Ну не получилось процент лояльности с 1% поднять до 2% оформив их кобренд, ну ничего)
У них карта, кста, интересная есть на 5% кешбека на покупки в интернете. Можно подумать..
avjej
 
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