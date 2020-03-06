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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 800801802803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

подскажите кто проверял, оплата за доставку НП через приложение, окешбечивается тут?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:28

  Hack-Stock написав:подскажите кто проверял, оплата за доставку НП через приложение, окешбечивается тут?

Да, окешбечивается.
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:57

Hack-Stock если оплачивать через сайт НП - тоже все ок
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:21

Пришло сегодня такое предложение в приложении: "Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020."
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velvet
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 06.03.09
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11

  velvet написав:Пришло сегодня такое предложение в приложении: "Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020."

В один 10, в другой - тоже 15.
Сделаем как просят.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4327
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Подякували: 294 раз.
 
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