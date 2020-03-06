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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:21
подскажите кто проверял, оплата за доставку НП через приложение, окешбечивается тут?
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:28
Hack-Stock написав:
подскажите кто проверял, оплата за доставку НП через приложение, окешбечивается тут?
Да, окешбечивается.
- 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
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ramzes4
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:57
Hack-Stock если оплачивать через сайт НП - тоже все ок
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:21
Пришло сегодня такое предложение в приложении: "Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020."
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velvet
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11
velvet написав:
Пришло сегодня такое предложение в приложении: "Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020."
В один 10, в другой - тоже 15.
Сделаем как просят.
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guntherhouse777
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