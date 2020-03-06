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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 800801802803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

подскажите кто проверял, оплата за доставку НП через приложение, окешбечивается тут?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:28

  Hack-Stock написав:подскажите кто проверял, оплата за доставку НП через приложение, окешбечивается тут?

Да, окешбечивается.
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:57

Hack-Stock если оплачивать через сайт НП - тоже все ок
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:21

Пришло сегодня такое предложение в приложении: "Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020."
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11

  velvet написав:Пришло сегодня такое предложение в приложении: "Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020."

В один 10, в другой - тоже 15.
Сделаем как просят.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:35

а при оплате бензина на окко через QR-код приходит два кеш-бека - на New Card и на myfishka или только чтото одно?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020.
Если прочитать детали по ссылке, то там есть строчка "Щоб взяти в ній участь, просто розраховуйтесь карткою УКРСИББАНК і отримайте винагороду у вигляді кешбек від ОЧЕВИГОДА."

Как потом вывести этот кешбек?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:12

  Амвросий написав:а при оплате бензина на окко через QR-код приходит два кеш-бека - на New Card и на myfishka или только чтото одно?

Ну это как бы совсем две разные независимые программы. Я к примеру когда плачу через ОККО пэй картой укрэксима то получаю кэшбек у обоих. Пояему тут должно быть не так?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:42

  MASolomko написав:
  velvet написав:Вам гарантовано кешбек 50 грн за 15 і більше оплат карткою UKRSIBBANK до 31.03.2020.
Если прочитать детали по ссылке, то там есть строчка "Щоб взяти в ній участь, просто розраховуйтесь карткою УКРСИББАНК і отримайте винагороду у вигляді кешбек від ОЧЕВИГОДА."

Как потом вывести этот кешбек?


ОЧЕВИГОДА это условное название программы лояльности в Сибасе (в нее входят также скидки по премиальным и вип картам, скидки от партнёров, маркетинговые активности).

На практике в смс/пуш прилетит код, который нужно будет активировать по ссылке ОЧЕВИГОДА. Код имеет срок, так что лучше переодически проверять уведомления от банка.

За активность наливают честно по дате операции, не так как Идея перед новым годом устроила развод (а там все считают по проводкам)
STIGA
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  #<1 ... 800801802803
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