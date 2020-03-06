По кнопке обзор - далее расходы
у вас отображается плата за смс? 15грн.
Или ее можно увидеть только в выписке?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 03:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По кнопке обзор - далее расходы
у вас отображается плата за смс? 15грн.
Или ее можно увидеть только в выписке?
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:37
BigMan да отображается, в разделе інші витрати за февраль
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