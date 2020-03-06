По кнопке обзор - далее расходы
у вас отображается плата за смс? 15грн.
Или ее можно увидеть только в выписке?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 03:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По кнопке обзор - далее расходы
у вас отображается плата за смс? 15грн.
Или ее можно увидеть только в выписке?
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:37
BigMan да отображается, в разделе інші витрати за февраль
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:21
Жена открыла через пару дней карту Ашан и себе - никаких проблем.
Из забавного:
Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.
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