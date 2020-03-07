|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 03:10
По кнопке обзор - далее расходы
у вас отображается плата за смс? 15грн.
Или ее можно увидеть только в выписке?
-
BigMan
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 16.06.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:37
BigMan да отображается, в разделе інші витрати за февраль
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:21
Maksi2 написав:
Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?
Жена открыла через пару дней карту Ашан и себе - никаких проблем.
Из забавного:
Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.
-
Esq
-
-
- Повідомлень: 1484
- З нами з: 18.08.06
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:40
Esq написав:
Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.
При оформлении карты в супермаркете, вообще не спрашивали о кредитном лимите. На вопрос: а какой лимит и почему меня не спрашивают, какой я хочу установить? ответили: по умолчанию стоит 3000, менять нельзя. Отак то! И даже с этим отказали)
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
-
avjej
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 18.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:34
Esq написав:
Жена открыла через пару дней карту Ашан и себе - никаких проблем.
Из забавного:
Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.
Вы СПД-шник, мы с разных планет.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:38
Maksi2 написав: Esq написав:
Жена открыла через пару дней карту Ашан и себе - никаких проблем.
Из забавного:
Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.
Вы СПД-шник, мы с разных планет.
Не спорю, может и так. Поэтому мы на форуме совместно делимся опытом, чтобы каждый по возможности выносил из обсуждения полезное.
-
Esq
-
-
- Повідомлень: 1484
- З нами з: 18.08.06
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:15
Esq написав:
Не спорю, может и так. Поэтому мы на форуме совместно делимся опытом, чтобы каждый по возможности выносил из обсуждения полезное.
Так и есть.
Я просто уточнил для физиков.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|