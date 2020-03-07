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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 802803804805>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 03:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По кнопке обзор - далее расходы
у вас отображается плата за смс? 15грн.

Или ее можно увидеть только в выписке?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:37

BigMan да отображается, в разделе інші витрати за февраль
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:21

  Maksi2 написав:Банк эмитент, который выдает карту с кредлимом, по телефону отвечает, что карту без справки не дают. Вы гипнотизер или магия? ) в каком городе шара?


Жена открыла через пару дней карту Ашан и себе - никаких проблем.

Из забавного:

Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:40

  Esq написав:Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.


При оформлении карты в супермаркете, вообще не спрашивали о кредитном лимите. На вопрос: а какой лимит и почему меня не спрашивают, какой я хочу установить? ответили: по умолчанию стоит 3000, менять нельзя. Отак то! И даже с этим отказали)
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард" - Бажаю успіхів!
avjej
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:34

  Esq написав:Жена открыла через пару дней карту Ашан и себе - никаких проблем.
Из забавного:
Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.

Вы СПД-шник, мы с разных планет.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:38

  Maksi2 написав:
  Esq написав:Жена открыла через пару дней карту Ашан и себе - никаких проблем.
Из забавного:
Работники супермаркета, конечно, незнакомы с концепцией банковской шоблы погружать всех в долги, и пытались уговаривать жену просить меньший кредитный лимит (она написала, что ей нужна пятнашка тоже). Говорят "вам же не выдадут СТОЛЬКО". Выдали конечно, до нелепого же смехотворная сумма как для кредитного лимита.

Вы СПД-шник, мы с разных планет.


Не спорю, может и так. Поэтому мы на форуме совместно делимся опытом, чтобы каждый по возможности выносил из обсуждения полезное.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:15

  Esq написав:Не спорю, может и так. Поэтому мы на форуме совместно делимся опытом, чтобы каждый по возможности выносил из обсуждения полезное.

Так и есть.
Я просто уточнил для физиков.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:48

  avjej написав:При оформлении карты в супермаркете, вообще не спрашивали о кредитном лимите. На вопрос: а какой лимит и почему меня не спрашивают, какой я хочу установить? ответили: по умолчанию стоит 3000, менять нельзя. Отак то! И даже с этим отказали)


Кстати, да, жена сказала, что ей сначала тоже говорили, что 3000 и не меняется. На что она ответила, что, мол, ни фига - меняйте, должны уметь это делать. И в этот момент это стало возможным и перешли к уговорам, что это можно, но вам же "лучше" этого не делать.

У меня такой проблемы не было, т.к. мне предварительно по телефону банковский работник четко сказал: от 3 до 20, выбираете сами.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:50

а по какому курсу укрсиб конвертирует гривну в доллар при оплате картой в инете? Есть ли комиссия за конвертацию по New Card?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:00

По курсу для карт на день проводки. Предварительно средства блокируются по курсу блокировки. Дополнительной комиссии нет, но карточный курс изначально выше на 1-2%, чем у некоторых других банков.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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