Додано: Нед 08 бер, 2020 09:48

avjej написав: При оформлении карты в супермаркете, вообще не спрашивали о кредитном лимите. На вопрос: а какой лимит и почему меня не спрашивают, какой я хочу установить? ответили: по умолчанию стоит 3000, менять нельзя. Отак то! И даже с этим отказали) При оформлении карты в супермаркете, вообще не спрашивали о кредитном лимите. На вопрос: а какой лимит и почему меня не спрашивают, какой я хочу установить? ответили: по умолчанию стоит 3000, менять нельзя. Отак то! И даже с этим отказали)

Кстати, да, жена сказала, что ей сначала тоже говорили, что 3000 и не меняется. На что она ответила, что, мол, ни фига - меняйте, должны уметь это делать. И в этот момент это стало возможным и перешли к уговорам, что это можно, но вам же "лучше" этого не делать.У меня такой проблемы не было, т.к. мне предварительно по телефону банковский работник четко сказал: от 3 до 20, выбираете сами.