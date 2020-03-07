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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 802803804805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:13

  ingtrans написав:По курсу для карт на день проводки.


а как его посмотреть? В ukrsib online показывает что нет данных :?

Всё, разобрался, нужно дату на рабочий день выставить.

А кешбек при конвертации будет если на алиэкспресс и тому подобных площадках расплачиваться?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:23

  Амвросий написав:
А кешбек при конвертации будет если на алиэкспресс и тому подобных площадках расплачиваться?

По идее, должен, но я только в прошлом месяце карту оформил, кешбэка ещё не получал, да и на Али в последнее время ничего не заказывал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:49

  ingtrans написав:По курсу для карт на день проводки. Предварительно средства блокируются по курсу блокировки. Дополнительной комиссии нет, но карточный курс изначально выше на 1-2%, чем у некоторых других банков.

Я бы сказал: значительно выше чем у других банков. Жильная онлайн-обмен курс у них хороший.
maxim2014
 
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