а как его посмотреть? В ukrsib online показывает что нет данных
Всё, разобрался, нужно дату на рабочий день выставить.
А кешбек при конвертации будет если на алиэкспресс и тому подобных площадках расплачиваться?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:13
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:23
По идее, должен, но я только в прошлом месяце карту оформил, кешбэка ещё не получал, да и на Али в последнее время ничего не заказывал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:49
Я бы сказал: значительно выше чем у других банков. Жильная онлайн-обмен курс у них хороший.
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