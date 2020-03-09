а как его посмотреть? В ukrsib online показывает что нет данных
Всё, разобрался, нужно дату на рабочий день выставить.
А кешбек при конвертации будет если на алиэкспресс и тому подобных площадках расплачиваться?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:13
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:23
По идее, должен, но я только в прошлом месяце карту оформил, кешбэка ещё не получал, да и на Али в последнее время ничего не заказывал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:49
Я бы сказал: значительно выше чем у других банков. Жильная онлайн-обмен курс у них хороший.
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На 1-2% выше, я написал. Это как бы перекрывается кешбэком 5%, но отдавать эти 1-2% все равно не хочется.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:53
Интересно, а что будет если после покупки выяснится, что продавец чтото не то прислал и через 1-2 месяца после покупки (а в теории задержка может быть и год) произойдёт частичный или полный возврат. Часть или весь выплаченный кешбек назад затребуют?
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:59
Не затребуют
Мои рефералки:
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:37
А как обмен валют работает?
Есть ли комиссия за эту операцию?
Зачисление на валютную карту если обмен со своей дебетовой бесплатное?
В кассе по заказу стабильно выдают?
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:33
Комиссий нет. Курс - чуть хуже чем в обменниках... +/- как у моно (точнее сказать он практически всегда на несколько копеек лучше чем у моно)
По обналу не подскажу - у меня немного нестандартные условия.
По предзаказу - проблем нет, без предзаказа - в Киеве тоже проблем не испытывал (до 1к).
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:31
Технически в Укрсиб онлайн валютообмен не сложно сделать,дополнительных комиссий нет, по заказу всё выдают, НО можно нарваться на такое сообщение как сегодня:"Не удалось выполнить платёж.Причина:На сегодня наш запас валюты для валютообменных операций исчерпан.Попробуйте уменьшить сумму или осуществить операцию на следующий рабочий день."
В условиях взлёта курса и повышенного спроса не подходит, т.к. можно ничего не купить.
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