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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 802803804805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:13

  ingtrans написав:По курсу для карт на день проводки.


а как его посмотреть? В ukrsib online показывает что нет данных :?

Всё, разобрался, нужно дату на рабочий день выставить.

А кешбек при конвертации будет если на алиэкспресс и тому подобных площадках расплачиваться?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:23

  Амвросий написав:
А кешбек при конвертации будет если на алиэкспресс и тому подобных площадках расплачиваться?

По идее, должен, но я только в прошлом месяце карту оформил, кешбэка ещё не получал, да и на Али в последнее время ничего не заказывал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:49

  ingtrans написав:По курсу для карт на день проводки. Предварительно средства блокируются по курсу блокировки. Дополнительной комиссии нет, но карточный курс изначально выше на 1-2%, чем у некоторых других банков.

Я бы сказал: значительно выше чем у других банков. Жильная онлайн-обмен курс у них хороший.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  maxim2014 написав:Я бы сказал: значительно выше чем у других банков.

На 1-2% выше, я написал. Это как бы перекрывается кешбэком 5%, но отдавать эти 1-2% все равно не хочется.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:53

Интересно, а что будет если после покупки выяснится, что продавец чтото не то прислал и через 1-2 месяца после покупки (а в теории задержка может быть и год) произойдёт частичный или полный возврат. Часть или весь выплаченный кешбек назад затребуют? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:59

  Амвросий написав:Интересно, а что будет если после покупки выяснится, что продавец чтото не то прислал и через 1-2 месяца после покупки (а в теории задержка может быть и год) произойдёт частичный или полный возврат. Часть или весь выплаченный кешбек назад затребуют? :)

Не затребуют
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:37

А как обмен валют работает?
Есть ли комиссия за эту операцию?
Зачисление на валютную карту если обмен со своей дебетовой бесплатное?

В кассе по заказу стабильно выдают?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:33

  Captain Obvious написав:А как обмен валют работает?
Есть ли комиссия за эту операцию?
Зачисление на валютную карту если обмен со своей дебетовой бесплатное?

В кассе по заказу стабильно выдают?

Комиссий нет. Курс - чуть хуже чем в обменниках... +/- как у моно (точнее сказать он практически всегда на несколько копеек лучше чем у моно)
По обналу не подскажу - у меня немного нестандартные условия.
По предзаказу - проблем нет, без предзаказа - в Киеве тоже проблем не испытывал (до 1к).
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:31

  Captain Obvious написав:А как обмен валют работает?
Есть ли комиссия за эту операцию?
Зачисление на валютную карту если обмен со своей дебетовой бесплатное?

В кассе по заказу стабильно выдают?

Технически в Укрсиб онлайн валютообмен не сложно сделать,дополнительных комиссий нет, по заказу всё выдают, НО можно нарваться на такое сообщение как сегодня:"Не удалось выполнить платёж.Причина:На сегодня наш запас валюты для валютообменных операций исчерпан.Попробуйте уменьшить сумму или осуществить операцию на следующий рабочий день."
В условиях взлёта курса и повышенного спроса не подходит, т.к. можно ничего не купить.
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velvet
 
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