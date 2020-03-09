UKRSIBBANK BNP Paribas Group з 01 квітня 2020 року вводить нову комісію — щомісячну комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків у євро — для таких тарифних пакетів:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:36
Сібас атакує єуро
UKRSIBBANK BNP Paribas Group з 01 квітня 2020 року вводить нову комісію — щомісячну комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків у євро — для таких тарифних пакетів:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже писали раз и два, как минимум.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:56
Повторение - мать учения. По уму такие посты надо прикреплять, но тут это не получается.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:26
greenozon кстати было би прикольно сделать отдельную тему - изменение тарифов банка, акции ж банков отдельно ведутся
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