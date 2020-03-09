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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 804805806807>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:36

Сібас атакує єуро


UKRSIBBANK BNP Paribas Group з 01 квітня 2020 року вводить нову комісію — щомісячну комісію за розрахунково-касове обслуговування рахунків у євро — для таких тарифних пакетів:

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410710/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group з 01 квітня 2020 року вводить нову комісію

Уже писали раз и два, как минимум.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:56

  ingtrans написав:
  greenozon написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group з 01 квітня 2020 року вводить нову комісію

Уже писали раз и два, как минимум.

Повторение - мать учения. По уму такие посты надо прикреплять, но тут это не получается.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:26

greenozon кстати было би прикольно сделать отдельную тему - изменение тарифов банка, акции ж банков отдельно ведутся
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:00

  omb написав:greenozon кстати было би прикольно сделать отдельную тему - изменение тарифов банка, акции ж банков отдельно ведутся

Да-да, и найти добрую фЭю, которая будет вычитывать изменения в ДКБО всех 70 банок до ряби в глазах, а потом с толком, чувством, расстановкой изложит все это здесь :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:51

clientage
90% людей это не интересует.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:53

  ukrprom2014 написав:clientage
90% людей это не интересует.


і це прекрасно :)
решту будуть обізнані
а що в наш час супер цінне?
ото ж бо й воно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:16

Как в укрсибе можно узнать по каким покупкам кешбек будет, а по каким нет? MCC по операциям где-то можно увидеть?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:20

  Амвросий написав:Как в укрсибе можно узнать по каким покупкам кешбек будет, а по каким нет? MCC по операциям где-то можно увидеть?

увидеть нельзя, но узнать можно если очень нужно :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38

Амвросий читай ветку дотошно, можь кто уже делал интересную тебе оплату
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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