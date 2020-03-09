каким образом? На горячей линии вообще сказали что кешбек даже за покупки через терминал начисляются... Это правда? Про MCC оператор похоже не в курсе, т.к. даже не поняла о чём речь
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:45
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:53
звонить по телефону оператору, узнавать МСС код операции, смотреть правила начисления кэшбэка
ну и опытным путем (ценнее) с учётом операций у себя в Excel например
|