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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 804805806807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:45

  Lost написав:увидеть нельзя, но узнать можно если очень нужно :)


каким образом? На горячей линии вообще сказали что кешбек даже за покупки через терминал начисляются... Это правда? Про MCC оператор похоже не в курсе, т.к. даже не поняла о чём речь :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:53

  Амвросий написав:
  Lost написав:увидеть нельзя, но узнать можно если очень нужно :)


каким образом? На горячей линии вообще сказали что кешбек даже за покупки через терминал начисляются... Это правда? Про MCC оператор похоже не в курсе, т.к. даже не поняла о чём речь :)

звонить по телефону оператору, узнавать МСС код операции, смотреть правила начисления кэшбэка :)
ну и опытным путем (ценнее) с учётом операций у себя в Excel например ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:09

Я так понимаю, что спонсор. Сегодня СЕП отправил с Альфы и Вали в 9-10утра. Деньги так и не зашли на счет кредитки. Завтра выпишут штраф и комиссию.
P.S. Сибас заставил нервничать.
Деньги зашли только в 18.15!
Востаннє редагувалось anikola13 в Вів 10 бер, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:15

  Lost написав:смотреть правила начисления кэшбэка :)


а где их смотреть? На сайте нигде не нашёл, есть только на странице карты вот такое:
отримувати кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет (максимальна сума — 500 грн. Виплати відбуваються 16 числа кожного місяця, наступного за місяцем здійснення операцій)*

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Амвросий написав:а где их смотреть?
To Lost Bac так не тонко тролит ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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