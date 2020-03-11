каким образом? На горячей линии вообще сказали что кешбек даже за покупки через терминал начисляются... Это правда? Про MCC оператор похоже не в курсе, т.к. даже не поняла о чём речь
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:45
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:53
звонить по телефону оператору, узнавать МСС код операции, смотреть правила начисления кэшбэка
ну и опытным путем (ценнее) с учётом операций у себя в Excel например
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:09
Я так понимаю, что спонсор. Сегодня СЕП отправил с Альфы и Вали в 9-10утра. Деньги так и не зашли на счет кредитки. Завтра выпишут штраф и комиссию.
P.S. Сибас заставил нервничать.
Деньги зашли только в 18.15!
Востаннє редагувалось anikola13 в Вів 10 бер, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:15
а где их смотреть? На сайте нигде не нашёл, есть только на странице карты вот такое:
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мои рефералки:
Додано: Чет 12 бер, 2020 07:52
Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
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