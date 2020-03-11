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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Амвросий
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:53
звонить по телефону оператору, узнавать МСС код операции, смотреть правила начисления кэшбэка
ну и опытным путем (ценнее) с учётом операций у себя в Excel например
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Lost
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:09
Я так понимаю, что спонсор. Сегодня СЕП отправил с Альфы и Вали в 9-10утра. Деньги так и не зашли на счет кредитки. Завтра выпишут штраф и комиссию.
P.S. Сибас заставил нервничать.
Деньги зашли только в 18.15!
Востаннє редагувалось anikola13
в Вів 10 бер, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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anikola13
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:15
Lost написав:
смотреть правила начисления кэшбэка
а где их смотреть? На сайте нигде не нашёл, есть только на странице карты вот такое:
отримувати кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет (максимальна сума — 500 грн. Виплати відбуваються 16 числа кожного місяця, наступного за місяцем здійснення операцій)*
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
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Амвросий
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:25
Амвросий написав:
а где их смотреть?
To Lost Bac так не тонко тролит
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Чет 12 бер, 2020 07:52
Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
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Anadonta
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:41
Щось ніяк не второпаю.
Как тут льготный период рассчитывается?
В тарифах только это.
Для кожної розрахункової операції (за «Револьверним» методом) за рахунок кредитних коштів в торговельно-сервісній мережі та/ або мережі Інтернет діє пільговий період
кредитування, протягом якого проценти на суму цієї операції не нараховуються відповідно до умов кредитного договору. Термін пільгового періоду кредитування складає до 56
днів - з дати операції на картковому рахунку до наступної дати білінгу, та далі до дати платежу, що слідує за нею. При нарахуванні процентів або визначенні меж пільгового
періоду враховуються дати операції на картковому рахунку, які можуть бути пізнішими від дат виконання відповідних операцій з карткою. Затримка для кожної операції
визначається регламентом обробки операції банком, який обслуговує пристрій обслуговування платіжних карток.
Как тут, эту дату билинга высчитать?
Карту получил 29 февраля. Первая трата 1 марта, в инетбанкинге рисует 6 апреля как последний день для гашения в льготном периоде.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:44
Та же фигня, 6 апреля гашение льготного, чуть раньше чем ожидалось. Надо договор почитать, что там про даты пишут.
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Esq
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