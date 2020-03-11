При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?
Надо будет в отделении оплатить, с телефона не очень удобно.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?
Надо будет в отделении оплатить, с телефона не очень удобно.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:58
Пройдет оплата без пароля.
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