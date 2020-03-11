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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?
Надо будет в отделении оплатить, с телефона не очень удобно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:58

  lel написав:При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?

Пройдет оплата без пароля.
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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  #<1 ... 805806807808
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