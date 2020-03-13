При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?
Надо будет в отделении оплатить, с телефона не очень удобно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?
Надо будет в отделении оплатить, с телефона не очень удобно.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:58
Пройдет оплата без пароля.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:40
все есть на сайте банка, стандартный тарифы - 1,2% мин. 28 грн !!
Комиссию можете рассчитать самостоятельно ))
Если у вас получатель юр.лицо, у которого заключен договор на индивидуальный тариф, то комиссия может быть меньше, а возможно и даже за счет получателя. Это можно узнать только в кассе отделения.
*** готовьтесь, что при платеже могут попросить копию договора/накладной/и т.д., как основание для платежа.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Что бы привязать карту для оплаты был нужен Лукап. Лучше б дома привязал. Для удобства установил приложение НП на другой смарт и с 2й попытки получил на горячке код.
Последующая оплата идёт без кода.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:38
UKRSIBBANK BNP Paribas Group став першим банком в Україні, який інтегрував для своїх клієнтів універсальну платформу, що дозволяє здійснювати покупки в розстрочку по картках з лімітом безпосередньо під час оплати на касі.
11 березня 2020 року — Mastercard запустила в Україні Mastercard® Instalments — платформу, що яка дозволяє покупцеві безпосередньо під час оплати на касі розділити суму покупки на рівні частини і виплачувати її за кілька щомісячних платежів...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:03
Хоспади, какой смарт, какой лукап!
Я со своей карты плачу за доставки жены. На сайте по номеру ТТН вбейте номер телефона получателя и оплатите доставку.
Зачем вам этот цирк с конями?
|