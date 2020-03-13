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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?
Надо будет в отделении оплатить, с телефона не очень удобно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:58

  lel написав:При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?

Пройдет оплата без пароля.
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:40

  Anadonta написав:Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!


все есть на сайте банка, стандартный тарифы - 1,2% мин. 28 грн !!
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/o ... o_account/

Комиссию можете рассчитать самостоятельно ))

Если у вас получатель юр.лицо, у которого заключен договор на индивидуальный тариф, то комиссия может быть меньше, а возможно и даже за счет получателя. Это можно узнать только в кассе отделения.

*** готовьтесь, что при платеже могут попросить копию договора/накладной/и т.д., как основание для платежа.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ramzes4 написав:
  lel написав:При онлайн оплате услуги доставки на Новой почте (не наложки) Нью Кард прийдет пароль? СМС сервис отключен. Или надо будет звонить на горячку?

Пройдет оплата без пароля.
Что бы привязать карту для оплаты был нужен Лукап. Лучше б дома привязал. Для удобства установил приложение НП на другой смарт и с 2й попытки получил на горячке код.
Последующая оплата идёт без кода.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:38

UKRSIBBANK BNP Paribas Group став першим банком в Україні, який інтегрував для своїх клієнтів універсальну платформу, що дозволяє здійснювати покупки в розстрочку по картках з лімітом безпосередньо під час оплати на касі.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410752/

11 березня 2020 року — Mastercard запустила в Україні Mastercard® Instalments — платформу, що яка дозволяє покупцеві безпосередньо під час оплати на касі розділити суму покупки на рівні частини і виплачувати її за кілька щомісячних платежів...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:03

  lel написав:Что бы привязать карту для оплаты был нужен Лукап. Лучше б дома привязал. Для удобства установил приложение НП на другой смарт и с 2й попытки получил на горячке код.
Последующая оплата идёт без кода.

Хоспади, какой смарт, какой лукап!
Я со своей карты плачу за доставки жены. На сайте по номеру ТТН вбейте номер телефона получателя и оплатите доставку.
Зачем вам этот цирк с конями?
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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