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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:34
lel написав: maxim2014 написав:
То-то я смотрю какой-то странный пунк в свойствах кредитки появился... Ну что... Моно с Приватом пора трепетать?
Пока только Леруа в Киеве и Одессе. И пункт: "Ознайомтеся з попередніми розрахунком щомісячного платежу з урахуванням комісій" смущает.
Комісія від 0,00001%** до 2,1% від суми покупки
комісія 0,00001% за користування коштами діє лише при розстрочці на 3 місяці в магазині Leroy Merlin. Акційна пропозиція діє з 10.03.2020 по 10.06.2020
нда... уже вычитал... ну ниче, посмотрим как оно пойдет...
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:30
maxim2014 написав: lel написав: maxim2014 написав:
То-то я смотрю какой-то странный пунк в свойствах кредитки появился... Ну что... Моно с Приватом пора трепетать?
Пока только Леруа в Киеве и Одессе. И пункт: "Ознайомтеся з попередніми розрахунком щомісячного платежу з урахуванням комісій" смущает.
Комісія від 0,00001%** до 2,1% від суми покупки
комісія 0,00001% за користування коштами діє лише при розстрочці на 3 місяці в магазині Leroy Merlin. Акційна пропозиція діє з 10.03.2020 по 10.06.2020
нда... уже вычитал... ну ниче, посмотрим как оно пойдет...
Только у Сибаса порог входа по рассрочке от 3000грн, моно и ахметбай - от 1000, приват - от 300грн.
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