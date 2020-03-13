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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:34

  lel написав:
  maxim2014 написав:То-то я смотрю какой-то странный пунк в свойствах кредитки появился... Ну что... Моно с Приватом пора трепетать?

Пока только Леруа в Киеве и Одессе. И пункт: "Ознайомтеся з попередніми розрахунком щомісячного платежу з урахуванням комісій" смущает.
Комісія від 0,00001%** до 2,1% від суми покупки
комісія 0,00001% за користування коштами діє лише при розстрочці на 3 місяці в магазині Leroy Merlin. Акційна пропозиція діє з 10.03.2020 по 10.06.2020

нда... уже вычитал... ну ниче, посмотрим как оно пойдет...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:30

  maxim2014 написав:
  lel написав:
  maxim2014 написав:То-то я смотрю какой-то странный пунк в свойствах кредитки появился... Ну что... Моно с Приватом пора трепетать?

Пока только Леруа в Киеве и Одессе. И пункт: "Ознайомтеся з попередніми розрахунком щомісячного платежу з урахуванням комісій" смущает.
Комісія від 0,00001%** до 2,1% від суми покупки
комісія 0,00001% за користування коштами діє лише при розстрочці на 3 місяці в магазині Leroy Merlin. Акційна пропозиція діє з 10.03.2020 по 10.06.2020

нда... уже вычитал... ну ниче, посмотрим как оно пойдет...


Только у Сибаса порог входа по рассрочке от 3000грн, моно и ахметбай - от 1000, приват - от 300грн.
STIGA
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  #<1 ... 806807808809
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