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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:34

  lel написав:
  maxim2014 написав:То-то я смотрю какой-то странный пунк в свойствах кредитки появился... Ну что... Моно с Приватом пора трепетать?

Пока только Леруа в Киеве и Одессе. И пункт: "Ознайомтеся з попередніми розрахунком щомісячного платежу з урахуванням комісій" смущает.
Комісія від 0,00001%** до 2,1% від суми покупки
комісія 0,00001% за користування коштами діє лише при розстрочці на 3 місяці в магазині Leroy Merlin. Акційна пропозиція діє з 10.03.2020 по 10.06.2020

нда... уже вычитал... ну ниче, посмотрим как оно пойдет...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:30

  maxim2014 написав:
  lel написав:
  maxim2014 написав:То-то я смотрю какой-то странный пунк в свойствах кредитки появился... Ну что... Моно с Приватом пора трепетать?

Пока только Леруа в Киеве и Одессе. И пункт: "Ознайомтеся з попередніми розрахунком щомісячного платежу з урахуванням комісій" смущает.
Комісія від 0,00001%** до 2,1% від суми покупки
комісія 0,00001% за користування коштами діє лише при розстрочці на 3 місяці в магазині Leroy Merlin. Акційна пропозиція діє з 10.03.2020 по 10.06.2020

нда... уже вычитал... ну ниче, посмотрим как оно пойдет...


Только у Сибаса порог входа по рассрочке от 3000грн, моно и ахметбай - от 1000, приват - от 300грн.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто отменял СЭП, сделанные через Приват24 с карты new card, подскажите через какое время будет возврат на карту. А то проводка уже прошла по выписке, а денег нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:Кто отменял СЭП, сделанные через Приват24 с карты new card, подскажите через какое время будет возврат на карту. А то проводка уже прошла по выписке, а денег нет.

До 3х рабочих дней.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

пейпал окешбечивается?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:пейпал окешбечивается?

нет
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:15

  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:пейпал окешбечивается?

нет

а не знаете какой банк наливает?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:30

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:пейпал окешбечивается?

нет

а не знаете какой банк наливает?

смотря за что. У "палки" при оплате часто МСС применяется мерчанта - то есть оплачиваете транспортные услуги - будет МСС жд, шмотки - МСС одежда и.д. Т.е. в зависимости от того что Вы оплатили по тем или иным картам будет кэшбек или его не будет
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:31

  Flamingo написав:смотря за что. У "палки" при оплате часто МСС применяется мерчанта - то есть оплачиваете транспортные услуги - будет МСС жд, шмотки - МСС одежда и.д. Т.е. в зависимости от того что Вы оплатили по тем или иным картам будет кэшбек или его не будет

в инет магазине оплатил, моня рисует там бытовая техника. Значит скорее всего будет?)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:в инет магазине оплатил, моня рисует там бытовая техника. Значит скорее всего будет?)

По карте монобанка точно будет, если попадете в категорию, по карте New не проверял, но не вижу, почему нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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