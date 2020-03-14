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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 807808809810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А кто-нибудь пробовал платить через complatezh.info? Попадает в кешбэк по NEW?
Вроде как на последнем этапе рисует оплату через portmone, но комиссии меньше. Так, например, напрямую через portmone по теплу коммиссия 1,5% + 3 грн, по водоканалу 0,5%, но не меньше 3 грн, а через complatezh и то и то без комиссии.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:а через complatezh и то и то без комиссии.
После ввода номера карты комиссия появляется и она не ниже чем у порти
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:После ввода номера карты комиссия появляется и она не ниже чем у порти

У меня не появляется комиссия. Пробовал как путем ввода данных карты, так и через Masterpass. Денег на карте не было, поэтому оплата не прошла, но комиссии нигде не видел.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 824
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:06

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:После ввода номера карты комиссия появляется и она не ниже чем у порти

У меня не появляется комиссия. Пробовал как путем ввода данных карты, так и через Masterpass. Денег на карте не было, поэтому оплата не прошла, но комиссии нигде не видел.

Видно зависит от поставщика услуг. У меня у кого не пробую - после ввода номера карты сразу рисует комис
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:08

Для пробы провел оплату на 2 грн через Masterpass за воду, по которой комиссия
0,5%, но не менее 3 грн. Комиссии не было, но в деталях операции в UKRSIB online отображается "Зарахування грошових коштiв на картковий рахунок через Master Card/Visa \ MONO011\UA\KYIV\Head Off\MONODirect". В общем, есть сильное подозрение, что под кешбэк не попадает.

+++
Наврал, то другая операция. Оплата не сразу появилась в выписке. По оплате отображается "Оплата товарiв\послуг - iнтернет\PORTMONE LTD BUSINESS KYIV UKR". Так что можно надеяться на кешбэк без дополнительных комиссий со стороны Portmone.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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