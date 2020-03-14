Додано: Нед 15 бер, 2020 11:17

А кто-нибудь пробовал платить через complatezh.info? Попадает в кешбэк по NEW?

Вроде как на последнем этапе рисует оплату через portmone, но комиссии меньше. Так, например, напрямую через portmone по теплу коммиссия 1,5% + 3 грн, по водоканалу 0,5%, но не меньше 3 грн, а через complatezh и то и то без комиссии.